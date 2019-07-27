Нью-Дели, , 09:17 — REGNUM

Ученые из индийского научно-исследовательского института Арьябхата обнаружили 28 новых переменных звезд в галактике Млечный Путь. Директор данного института Вахаб Уддин заявил, что подобные открытия являются редкими, так как яркость данных звезд в той или иной степени со временем изменяется.

Звезды

Впервые эти звезды были обнаружены в шаровом скоплении в созвездии Волосы Вероники, которое находится на расстоянии около 56 тысяч световых лет от Земли.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», бывший директор научного института также высоко оценил это открытие. «Оно может иметь решающее значение для развития наших представлений о составе шаровых скоплений», — отметил Анил Панде.

«Помимо обнаружения новых переменных звезд, команда исследователей предоставила важную информации о внутренней структуре шарового скопления NGC 4147. Теперь мы знаем, что оно расположено ближе, чем считалось ранее», — добавил он.