Калуга, , 16:52 — REGNUM

Сегодня, 26 июля, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов осмотрел готовящуюся к открытию новую школу на улице 65-летия Победы. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, школа рассчитана на тысячу учащихся, в ней планируется углублённое изучение иностранных языков.

Глава самоуправления Калуги осмотрел новую школу Пресс-служба Городской думы Калуги

Площадь школы составляет порядка 12 тысяч квадратных метров, в ней есть два больших и малый спортивные залы, стадион, просторный актовый зал, зона отдыха, предусмотрено оснащение классов комфортабельной мебелью и современным интерактивным оборудованием.

«Учебные помещения разделены на несколько блоков, каждый из которых выполнен в определённой цветовой гамме, — рассказала директор школы Елена Анохина. — Кроме того, стены школы украшены работами калужских художников. В настоящее время завершаются работы по благоустройству территории, установке мебели и оборудования».

Торжественное открытие школы запланировано на 15 августа.

«Строительные и отделочные работы выполнены на очень высоком уровне, — отметил Александр Иванов. — Применено много интересных дизайнерских решений, детей ждёт очень красивая и комфортная школа, в которой созданы все необходимые условия для учёбы и отдыха. Калуга развивается быстрыми темпами, активно ведётся жилищное строительство, замечательно, что соответствующим образом развивается и социальная инфраструктура — строятся новые школы и детские сады».

В связи с тем, что новая школа станет структурным подразделением школы № 6 имени А.С.Пушкина, глава городского самоуправления предложил разместить на территории учреждения ряд скульптурных композиций, посвящённых творчеству великого русского поэта.