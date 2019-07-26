Глава самоуправления Калуги осмотрел новую школу

Калуга, 26 июля 2019, 16:52 — REGNUM
Сегодня, 26 июля, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов осмотрел готовящуюся к открытию новую школу на улице 65-летия Победы. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, школа рассчитана на тысячу учащихся, в ней планируется углублённое изучение иностранных языков.
Площадь школы составляет порядка 12 тысяч квадратных метров, в ней есть два больших и малый спортивные залы, стадион, просторный актовый зал, зона отдыха, предусмотрено оснащение классов комфортабельной мебелью и современным интерактивным оборудованием.
Торжественное открытие школы запланировано на 15 августа.
В связи с тем, что новая школа станет структурным подразделением школы № 6 имени А.С.Пушкина, глава городского самоуправления предложил разместить на территории учреждения ряд скульптурных композиций, посвящённых творчеству великого русского поэта.