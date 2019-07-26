Богота, , 15:04 — REGNUM

Учёные из Колумбии пришли к выводу, что мозг похожим образом реагирует на лицо человека и на эмодзи (смайлы). Об этом сообщается в журнале Behaviour & Information Technology.

Учёные провели эксперимент, в котором приняли участие 30 человек, активно пользующиеся мессенджерами и социальными сетями. Им дали рассмотреть 48 картинок с изображением лиц. Это были как человеческие лица, так и эмодзи с радостным, злым и нейтральным выражением.

В результате анализа электроэнцефалограмм выяснилось, что потенциалы мозга, вызванные в ответ на обработку лиц и эмодзи, были в целом схожи.

Авторы пришли к выводу, что использование эмодзи в переписке похоже на общение лицом к лицу. Эмодзи похожим образом выражают эмоции собеседника.

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