Солт-Лейк-Сити, США, , 14:16 — REGNUM

Учёные из США разработали протез, который оснащён биологической обратной связью. Об этом сообщается в журнале Science Robotics.

Разработчики оснастили протез электродами, которые вживляются в периферийные нервы и мышцы. С их помощью можно ощущать прикосновения к предметам, вибрации и даже боль. Кроме того, становится значительно проще и точнее управлять протезом.

Протез получил название LUKE в честь главного героя «Звездных войн» Люка Скайуокера. Он стал доработанной версией протеза, который учёные создали в 2014 году.

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