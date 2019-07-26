Солт-Лейк-Сити, США, 26 июля 2019, 14:16 — REGNUM
Учёные из США разработали протез, который оснащён биологической обратной связью. Об этом сообщается в журнале Science Robotics.
Разработчики оснастили протез электродами, которые вживляются в периферийные нервы и мышцы. С их помощью можно ощущать прикосновения к предметам, вибрации и даже боль. Кроме того, становится значительно проще и точнее управлять протезом.
Протез получил название LUKE в честь главного героя «Звездных войн» Люка Скайуокера. Он стал доработанной версией протеза, который учёные создали в 2014 году.
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