Хэюань, , 13:53 — REGNUM

В городе Хэюань на юге Китая найдены 11 древних окаменелых яиц динозавра, возраст которых составляет 66 млн лет. Как сообщает газета China Daily 26 июля, необычную находку на берегу реки Дунцзян несколько дней назад обнаружил девятилетний мальчик Чжан во время прогулки со своей матерью Ли Сяофан.

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Мать мальчика уточнила, что он нашёл скорлупу яйца на склоне возле моста, повреждённого наводнением. Женщина отметила, что Чжан недавно посетил местный палеонтологический музей, где он видел различные формы окаменелостей яиц динозавров, это и помогло ему узнать яйцо динозавра с первого взгляда.

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Зная археологическую ценность находок, Ли связалась с местным музеем динозавров, сотрудники которого прибыли на берег реки и обнаружили целую кладку из 11 окаменелых яиц диаметром около девяти сантиметров каждое. Как отметил заместитель директора исследовательского отдела музея динозавров города Хэюань Хуан Чжицин, подлинность находки подтвердилась. По его словам, обнаруженные яйца динозавров относятся к позднему меловому периоду.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года группа палеонтологов из США и КНР обнаружила в китайской провинции Цзянсу четыре окаменелых следа динозавра, возраст которых составляет около 100 млн лет. Установлено, что следы принадлежат динозавру из группы зауроподов — самых крупных из живших на Земле четвероногих растительноядных динозавров.

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