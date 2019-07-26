Женева, Швейцария, , 09:49 — REGNUM

В настоящее время мировая климатическая система переживает самые заметные по своему размаху изменения. Учёные Бернского университета, изучавшие характер изменения климата на Земле с древних времён, пришли к выводу, что нынешнее глобальное потепление является беспрецедентным — его темпы за последние две тысячи лет не были столь высокими.

Эдвард Мунк. Солнце. 1912

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В исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience, отмечается, что на Земле за последние две тысячи лет произошло немало климатических потрясений, в частности так называемый малый ледниковый период и средневековый теплый период, однако по своему масштабу они были значительно меньше нынешних.

Помимо масштабов, рекордный рост температуры ранее охватывал только 40% земного шара, сейчас же показатель составляет 98%. Учёные отмечают, что нынешнее потепление затронуло практически каждый уголок планеты, за исключением небольших участков Западной Антарктиды. При этом рост температур происходит неравномерно — — существуют изолированные области, где их повышение незначительно.

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Швейцарские ученые нашли способ борьбы с глобальным потеплением

Учёные утверждают, что сейчас происходят принципиально иные климатические изменения, чем те, что имели место в последние две тысячи лет. По их мнению, ХХ столетие было самым теплым за 20 веков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о неутешительных выводах заявили учёные, изучающие ледовый покров Гренландии. По данным группы специалистов из Дании, Нидерландов, США и Франции, темпы таяния льдов в Гренландии с 1980-х годов увеличились в шесть раз. Так, скорость потери льда за это время выросла с 50 до 286 млрд тонн.

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