Москва, , 08:20 — REGNUM

Авторский коллектив научно-исследовательского твэльно-топливного отделения АО «ВНИИНМ» (входит в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») получил патент «Твэл ядерного реактора», сообщила пресс-служба института.

Изобретение предназначено для использования в производстве тепловыделяющих элементов активных зон водо-водяных исследовательских ядерных реакторов, а также ядерных энергетических установок. Новая разработка позволит увеличить энерговыработку активной зоны реактора.

Особенность дисперсионного твэла в том, что в его сердечнике топливосодержащая фаза находится в виде частиц диоксида урана, равномерно распределенных в непрерывной металлической матрице. Изобретение позволит оптимизировать процессы производства тепловыделяющих элементов, повысить безопасность и исключить возможность разрушения оболочки.

«Результатом нашего изобретения станет возможность профилирования плотности по урану по длине сердечника твэла при сохранении целостности и минимальном изменении его размеров при эксплуатации. Профилирование содержания урана позволяет регулировать энерговыделение по длине сердечника, увеличить среднюю энерговыработку в твэле и, соответственно, повысить эффективность использования изотопа урана-235», — подчеркнул один из авторов патента, начальник конструкторско-технологического отдела дисперсионных твэлов АО «ВНИИНМ» Сергей Ершов.

Читайте также: Институт Бочвара разрабатывает тепловыделяющие элементы для венгерской АЭС