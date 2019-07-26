Осло, , 07:04 — REGNUM

Норвежский нейробиолог Вегард Винье доказал взаимосвязь между ритмом дыхания и вероятностью развития болезней Альцгеймера и Паркинсона. Об этом сообщает норвежское информационное агентство NRK.

Вегард Винье из университетской больницы Осло, автор открытия, в своей научной работе утверждает, что дыхание очищает мозг от продуктов жизнедеятельности мозговых клеток. Жидкость, очищающая мозг от токсинов, приводится в движение дыханием и его ритм определяет скорость прохода жидкости по частям мозга. Нарушения дыхания нарушают процесс очистки мозга, что приводит к накоплению токсинов и развитию деменционных заболеваний. Открытие доктора Винье позволяет в скором времени начать эффективно лечить болезнь Альцгеймера и Паркинсона.