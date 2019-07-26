Вашингтон, 26 июля 2019, 03:47 — REGNUM
Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon стартовала к МКС, сообщает NASA.
Старт произошёл 25 июля, Cargo Dragon был выведен на орбиту. 26 июля корабль отделился от второй ступени Falcon 9 и начал самостоятельный полёт к МКС.
С МКС Cargo Dragon состыкуется 27 июля. На станцию будет доставлено 2,3 т продуктов, материалов для научных исследований и оборудования. Корабль в составе МКС пробудет меньше месяца.
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