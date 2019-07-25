Пекин, , 17:19 — REGNUM

Китайские исследователи намерены применить индуцированные стволовые клетки (iPS) для восстановления сетчатки, что в перспективе должно помочь создать новые методы лечение слепоты, вызванной деградацией сетчатки, сообщает 25 июля агентство Синьхуа.

Индуцированные стволовые клетки были искусственно разработаны из неиндуцированных клеток. При помощи специальных манипуляций им может быть привита та же генетическая информация, что и у ранних эмбриональных клеток.

Исследователи из Китайского центрального южного университета создали iPS из соматических клеток, взятых в моче или крови пациентов, и превратили их в пигментный эпителий сетчатки глаза.

По данным исследователей, опубликованных в журнале Acta Biomaterialia, клетки пигментного эпителия создают тонкий слой на сетчатке глаза пациента, что в некоторых случаях позволяет вернуть ему зрение.

Отметим, что дегенеративные процессы в сетчатке глаза являются одной из самых распространенных причин заболеваний глаз, от которых страдают люди в возрасте старше 50 лет.