25 июля 2019 | Время чтения 6 мин

Экспедиция Института археологии Российской академии наук во время исследования в Георгиевском соборе Юрьева монастыря в Великом Новгороде обнаружила уникальные каменные саркофаги, в которых в XII–XIII веках были похоронены представители боярской верхушки Новгорода. И это далеко не единственное открытие в одном из древнейшем храмов России, отметившем своё 900-летие

Ольга Ларина, , 17:54 — REGNUM

Археологические исследования одного из древнейших храмов Руси — Георгиевского собора Юрьева монастыря в Великом Новгороде — принесли новую сенсацию. Экспедиция Института археологии Российской академии наук (РАН) обнаружила шесть каменных саркофагов с останками боярской верхушки древнего Новгорода. При этом саркофаги оказались вкопанными в землю таким образом, что по их крышкам, как по лестнице, можно было подняться в собор.

Георгиевский собор Юрьева монастыря Archaeolog.ru

Лестница с «секретом»

К исследованию южного фасада собора учёные подобрались не сразу. Как рассказывает член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института археологии РАН, доктор исторических наук Владимир Седов, работы археологов начались в 2013 году и первые годы проводились только внутри собора.

«А в дальнейшем оказалось, что возможно исследовать весь собор полностью, в том числе и по периметру, с тем, чтобы получить полную картину этого замечательного памятника», — сообщил Владимир Седов в интервью, опубликованном на сайте Новгородской митрополии.

Отметим, что исследования собора были инициированы митрополитом Новгородским и Старорусским Львом. Новгородская епархия оказывает учёным различное посильное содействие.

Митрополит Новгородский и Старорусский Лев (cc) Saint-Petersburg Theological Academy

Раскопки с внешней стороны собора ведутся с 2015 года. В этом году учёные добрались до восточной части южного фасада храма и здесь обнаружили основания пристроек начала XIX века (они были снесены в 1930-х), но самое интересное — шесть каменных сборных саркофагов. Каждый из них собран из шести плит.

Все саркофаги датируются XII — началом XIII века, это домонгольский период. Они были поставлены в три ряда, причём их каменные крышки в центральном ряду находятся непосредственно перед входом в собор и вкопаны на одинаковом расстоянии друг от друга таким образом, что образуют ступени лестницы, по которой можно подняться в храм.

Работы у южного фасада собора Archaeolog.ru

Элитная усыпальница

По словам Владимира Седова, уникальность находки не только в том, что каменные сборные саркофаги очень редко встречаются — всего в Новгороде их обнаружено около 15, в том числе в Софийском соборе Новгородского кремля.

Владимир Седов, Институт археологии РАН «Но целая серия саркофагов, принадлежащая элите средневекового Новгорода, — это, безусловно, редкость»

Подобные саркофаги выполняли функцию семейной усыпальницы и встречаются только в ряде столиц княжеств домонгольского периода: в Киеве, Чернигове, Переяславле и Новгороде.

Снятие плит саркофагов Archaeolog.ru

Из шести саркофагов, найденных в Георгиевском соборе Юрьева монастыря, пять оказались доступны для исследований, ещё к одному археологам просто не удалось подобраться — он под более поздним фундаментом храма. Учёные предполагают, что в них похоронены представители боярской верхушки Новгорода, ведь Георгиевский собор Юрьева монастыря был княжеским, и похоронить здесь можно было либо монаха этой обители, либо человека с очень высоким социальным статусом.

Каменные плиты саркофагов — те самые «ступени лестницы» — весом около полутора тонн каждая. Чтобы снять её, нужны силы не менее шести-восьми здоровых мужчин. Позволить себе такую усыпальницу могли только очень состоятельные люди, считают учёные.

Каменные саркофаги Archaeolog.ru

Высокий уровень жизни погребённых — а в саркофагах найдены останки и мужчин, и женщин, и детей — доказывают и данные первичного антропологического обследования. Все погребённые мужчины и женщины были, в основном, в возрасте около 50 лет и старше (учитывая, что средняя продолжительность жизни для средневекового человека составляла 35−38 лет), вели активный образ жизни, на что указывает большая изношенность суставов, но при этом очень хорошо питались: почти у всех сохранились зубы.

Погребённые были завернуты в бересту и, возможно, в ткань, которая не сохранилась. На всех женщинах были высокие кожаные сапоги. В одном из погребений найдены серебряные серьги (или височные кольца).

Вскрытые саркофаги Archaeolog.ru

Мирошкевичи

На саркофагах нет каких-либо надписей. Учёные объясняют это тем, что современники хорошо знали, кто в них похоронен. Но сейчас можно только «осторожно предполагать», что погребения принадлежат новгородским боярам, упомянутым в Первой новгородской летописи, — семейству Мирошкевичей.

В летописных источниках упоминается, что возле Георгиевского собора был похоронен Мирошка Несдинич — новгородский посадник с 1189 по 1204 годы. Говорится в летописи и о его сыне Дмитрии, который тоже был посадником Новгорода и был погребён рядом с отцом.

«Но даже если антропологи смогут извлечь палеоДНК и доказать родство погребённых, подтвердить такую гипотезу будет очень трудно, и, возможно, она останется в разряде предположений и осторожных высказываний», — отметили в Институте археологии РАН.

Добавим, что ранее археологи нашли у Георгиевского собора саркофаги, которые, скорее всего, принадлежат монахам: в одном из них обнаружены остатки кожаного креста. То есть у собора находились как участки престижных монашеских погребений, так и погребения боярских семей — вероятно, связанных с Людиным концом, а, возможно, и с другими территориями древнего Новгорода.

Напомним, при исследовании Георгиевского собора в 2015 году в нём была обнаружена гробница с мощами святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского и Псковского в XIII—XIV веках, перезахороненного в Свято-Юрьевом монастыре в 1786 году. Это погребение считалось утраченным в советское время.

Сотни ликов

Помимо сенсационной находки уникальных боярских саркофагов, не менее важны для 900-летней истории Георгиевского собора и другие результаты работы археологов: сами стены собора, полы.

Владимир Седов, Институт археологии РАН «Есть серия интересных свинцовых печатей. Также одной из замечательнейших находок является нахождение большого количества фрагментов фресок, сбитых со стен при архимандрите Фотии в начале XIX века. Количество этих фрагментов измеряется тысячами, и уже есть около сотни ликов. Это очень яркое зрелище, которое дополняет историю русского искусства и вообще наше преставление о новгородской древности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фрагментов фресок было найдено так много — десятки тысяч, что самим исследователям справиться с ними было не под силу, привлекали волонтёров. Среди них — ценнейшие фрагменты фресок с древними граффити, составившиеся в почти целую надпись, повествующую о смерти новгородского князя Изяслава, а также фрагменты личного письма.

Учёные предполагают, что исследования Георгиевского собора могут потребовать ещё не менее трёх-четырёх лет.

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