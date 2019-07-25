Великий Новгород, , 13:31 — REGNUM

Экспедиция Института археологии Российской академии наук (РАН) во время раскопок в Юрьевом монастыре Великого Новгорода обнаружила уникальные каменные саркофаги, в которых в период XII века— начала XIII века были похоронены представители боярской верхушки Новгорода. Как сообщается на сайте института, всего при археологических исследованиях Георгиевского собора Юрьева монастыря найдено шесть саркофагов, пять из которых оказались доступны для исследований.

По словам главного научного сотрудника отдела средневековой археологии Института археологии РАН, начальника Новгородского архитектурно-археологического отряда Владимира Седова, это крайне редкое погребальное сооружение.

Владимир Седов, Институт археологии РАН «И его уникальность не только в том, что каменные сборные саркофаги очень редко встречаются — всего в Новгороде на сегодняшний день обнаружено около 15 саркофагов. Они есть в Софийском соборе, в некоторых старых церквях, но целая серия саркофагов, принадлежащая элите средневекового Новгорода — это, безусловно, редкость».

Подобные саркофаги выполняли функцию семейной усыпальницы. Они встречаются только в ряде столиц княжеств домонгольского периода: в Киеве, Чернигове, Переяславле и Новгороде.

Почти в каждом из найденных саркофагов обнаружено несколько погребённых — это и мужчины, и женщины, и дети. Исследователи предполагают, что это указывает и на семейный характер гробниц, и на принадлежность этих семей к боярской верхушке Новгорода: Георгиевский собор Юрьева монастыря был княжеским, похоронить здесь можно было либо монаха этой обители, либо человека с очень высоким социальным статусом.

По словам Владимира Седова, каждый саркофаг — мощное сооружение, подготовленный заблаговременно.

Владимир Седов, Институт археологии РАН «Плита, накрывающая саркофаги, весит около полутора тонн, и чтобы снять её, нужны силы не менее шести-восьми здоровых мужчин. Позволить себе такую усыпальницу могли только очень состоятельные люди».

Тела погребённых были завернуты в бересту и, возможно, в ткань (она не сохранилась). На всех женщинах были высокие кожаные сапоги, на мужчинах — погребальная обувь. В саркофагах не обнаружено никаких металлических предметов, только серебряные серьги (или височные кольца) в одном из погребений.

Первичное антропологическое обследование показало, что возраст захороненных мужчин и женщин — около 50 лет и старше, что говорит о том, что у них был очень высокий уровень жизни, учитывая, что средняя продолжительность жизни для средневекового человека составляла 35−38 лет.

«Они вели активный образ жизни, на что указывает большая изношенность суставов. Но очень хорошо сохранившаяся зубная система говорит о том, что эти люди хорошо питались», — прокомментировала научный сотрудник отдела теории и методики Института археологии РАН Ирина Решетова.

На саркофагах нет каких-либо надписей. Это указывает на то, что современники хорошо знали, кто в них похоронен, но со временем это знание было утрачено. В Первой новгородской летописи упоминается, что возле Георгиевского собора был похоронен новгородский посадник (1189−1204 гг.) Мирошка Несдинич. В летописи также говорится о его сыне Дмитрии, который тоже был посадником Новгорода и был погребён рядом с отцом.

Однако то, что в саркофагах могут быть погребены представители боярской семьи Мирошкиничей, упоминаемые в летописи, по словам Владимира Седова, «лишь предположение, которое будет очень сложно доказать».

Напомним, учёные Института археологии РАН исследуют Георгиевский собор Юрьева монастыря с 2013 года. Ранее здесь уже были найдены фрагменты фресок, сбитых со стен при архимандрите Фотии в начале XIX века и находившихся под полом собора. Кроме того, в 2016 году возле северного фасада храма археологи обнаружили каменные саркофаги, в которых, как предполагают учёные, были похоронены монахи Юрьева монастыря.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Великом Новгороде отмечалось 900-летие Георгиевского собора Юрьева монастыря. Он является одним из старейших храмов России.

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