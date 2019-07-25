Шэньян, Китай, , 12:36 — REGNUM

Китайские археологи обнаружили в провинции Ляонин на северо-востоке Китая 38 древних гробниц, относящихся к временам династии Цин (1644−1911), сообщает 25 июля агентство Синьхуа.

Гробницы были найдены в деревне Шуцзя близ города Шэньян, сообщили археологи из института культурных реликвий и археологии провинции. Всего 460 предметов было извлечено из земли. В основном это украшения вроде сережек, заколок и пуговиц, сделанных из золота, серебра и стекла.

Гробницы были построены в форме прямоугольника и содержат деревянные гробы. В некоторых из них имеются горшки с прахом. Эксперты считают, что захоронения принадлежат семейству династии Цин. Раскопки проводились в июне текущего года.

Основная часть извлеченных скелетов была повреждена дождем и грязью, сообщил один из археологов, занимавшихся раскопками, Фу Юнпин. По его словам, находка поможет лучше понять погребальные обычаи жителей этих мест во времена правления династии Цин.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайские и итальянские археологи подписали соглашение о сотрудничестве