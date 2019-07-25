Иркутск, 25 июля 2019, 11:57 — REGNUM
Разработать композитные сорбенты на основе биоугля планируют учёные Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) и Чаоянского университета технологий (Тайвань), сообщает 25 июля пресс-служба российского вуза.
Отмечается, что сотрудничество университетов возможным после представления политеховских проектов тайваньским специалистам.
«Ученый из Чаоянского университета технологий долгое время занимается экологическими проблемами, связанными, прежде всего, с очисткой сточных вод. Мы рассмотрели разные варианты будущих научных изысканий. Профессор Чен предложил заняться получением биоуглей из сельскохозяйственных отходов. Наш коллега создал технологию получения нового вида топлива», — пояснила заведующая кафедрой промышленной экологии и безопасности жизнедеятельности ИРНИТУ, профессор Светлана Тимофеева.
В настоящее время иркутские ученые совместно с зарубежными коллегами подали заявку на грантовый конкурс Российского фонда фундаментальных исследований.
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