Томск, , 10:52 — REGNUM

Изучение ферромагнитных сплавов с эффектом памяти, которые могут изменять и восстанавливать форму до 10% под действием магнитного поля, позволит создать новые устройства с повышенной надежностью, в частности датчики и актуаторы, убеждены физики СФТИ Томского госуниверситета. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба вуза.

Исследование технологии также может стать отправной точной для создания магнитных холодильников, которые будут гораздо эффективнее, экологичнее и безопаснее, чем компрессионные, в которых используется фреон.

Для создания такой бытовой техники будет использоваться способность ферромагнетиков изменять температуру под воздействием магнитного поля в результате обратимого выделения или поглощения тепла, так называемого магнитокалорического эффекта.

Магнитные холодильники — устройства, где цикл сжатия-расширения традиционной компрессионной холодильной машины заменен процессом намагничивания-размагничивания магнитного тела, которое выступает своеобразным аналогом паро-газового теплоносителя.

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