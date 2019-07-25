Новосибирск, , 10:20 — REGNUM

Заглянуть в вещество, сжатое и разогретое до колоссальных давления и температуры в мантии Земли, учёным позволит создаваемый в новосибирском Академгородке синхротрон ЦКП «СКИФ», передаёт 25 июля издание «Наука в Сибири».

Уже сейчас в лаборатории Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН стоит аппарат, который моделирует условия, соответствующие тем, что происходят на глубине порядка 1000 километров. Давление в этой части Земли достигает 30 ГПа, температура — 2000 °C.

1500-тонный прессовый аппарат и другие установки позволяют геологам воспроизводить процессы, близкие к природным, чтобы выращивать алмазы и изучать глубинное строение нашей планеты, поясняет ведущий научный сотрудник ИГМ СО РАН, врио заведующего лабораторией фазовых превращений и диаграмм состояния вещества Земли при высоких давлениях, доктор геолого-минералогических наук Антон Шацкий.

Создаваемый синхротрон позволит генерировать излучение, которое более чем в миллион раз интенсивней излучения от рентгеновских аппаратов. Предполагается, что после его запуска учёные смогут изучать глубинные процессы Земли с большей эффективностью.

Добавим, лаборатория фазовых превращений и диаграмм состояния вещества Земли при высоких давлениях организована в рамках нацпроекта «Наука». В ее составе 14 человек, две трети из них — молодые ученые. Основными направлениями работы лаборатории являются изучение вещества при высоком давлении с использованием прессовых аппаратов и алмазных наковален в лаборатории и на источниках СИ; квантово-химическое (Ab initio) моделирование вещества при высоких давлениях с использованием суперкомпьютеров; исследование минералов высоких давлений в метеоритах и породах, образовавшихся при их ударе о Землю.

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