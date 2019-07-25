Пермь, , 09:57 — REGNUM

Новый метод получения потенциальных противомикробных и противораковых препаратов разрабатывают химики Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), сообщает 25 июля пресс-служба вуза.

Исследование основывается на окислительных превращениях легкодоступных фуранов и изучении биологической активности полученных продуктов. Замещенные фураны используются в 60% соединений лакокрасочной, нефтехимической и полимерной промышленностей. Кроме того, для многих фуранов характерна разнообразная биологическая активность, что позволяет использовать их для получения лекарственных средств.

Старший научный сотрудник кафедры фармакологии и фармации ПГНИУ Максим Учускин «Задача химиков заключается в разработке методов синтеза обширных библиотек веществ. Мы планируем разработать простые и эффективные методы получения разнообразных соединений и протестировать биологическую активность полученных продуктов с целью поиска наиболее перспективных для дальнейших исследований образцов».

Перспективность исследований связана с тем, что фурановый цикл способен проявлять уникальные химические свойства, что, в свою очередь, приводит к самым различным превращениям исходной молекулы с образованием ценных продуктов. Ученые отмечают, что несмотря на то, что исследования направлены на фармацевтическую отрасль, полученные результаты вполне могут найти применение и в сельском хозяйстве, в качестве средств защиты растений.

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