Краснодар, , 17:18 — REGNUM

Представительство Российской академии наук может быть создано в Краснодарском крае. О такой возможности заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым 24 июля, сообщила пресс-служба администрации края.

Сергеев подчеркнул, что Кубань — аграрный регион и лидер по многим параметрам. Он добавил, что РАН рассчитывает на более плотное сотрудничество с краем, в частности, не исключил создания филиала Российской академии наук в Краснодарском крае.

Отметим, что, в соответствии с данными, размещенными на сайте РАН, сегодня Российская академия наук включает 13 отделений по областям науки, три региональных отделения РАН, а также 15 региональных научных центров РАН. Региональные отделения расположены на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале. В состав региональных отделений входит 21 научный центр.

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