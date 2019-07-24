Краснодар, , 17:00 — REGNUM

Четыре опорных школы Российской академии наук планируется запустить в Краснодарском крае к 1 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края по итогам встречи губернатора Вениамина Кондратьева с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым 24 июля.

Статус базовых школ РАН получат лицей № 90, гимназии № 36 и 69 Краснодара и гимназия № 8 в Сочи. Здесь будут работать преподаватели вузов, уровень которых позволит передать знания талантливым детям.

«Это уникальная возможность собрать одаренных детей и дать им возможность реализоваться в жизни. Уверен, они вырастут и произведут экономический рывок, предложат решения, которые позволят развиваться не только краю, но и всей стране», — сказал Кондратьев.