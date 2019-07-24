Лондон, , 14:46 — REGNUM

Учёные нашли на юге Великобритании захоронение галльского воина I века до нашей эры. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что в погребении галльского воина сохранился шлем со сложными украшениями, щит, меч и копьё.

По мнению исследователей, это останки могли принадлежать человеку, который бежал из Галлии после вторжения Юлия Цезаря. Также это мог быть сражавшийся с римлянами представитель одного из британских племён.

Читайте также: Средневековая деревня: найдено захоронение возрастом 3,5 тыс. лет