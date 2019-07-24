Лондон, 24 июля 2019, 14:46 — REGNUM
Учёные нашли на юге Великобритании захоронение галльского воина I века до нашей эры. Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что в погребении галльского воина сохранился шлем со сложными украшениями, щит, меч и копьё.
По мнению исследователей, это останки могли принадлежать человеку, который бежал из Галлии после вторжения Юлия Цезаря. Также это мог быть сражавшийся с римлянами представитель одного из британских племён.
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