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Учёные Сеченовского университета совместно с коллегами из Института фотонных технологий ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» создали первый в России лазерный биопринтер, который «произведет переворот в регенеративной медицине», сообщает 24 июля пресс-служба вуза.

Биопринтер BioDrop работает по технологии биопечати на основе индуцированного лазером переноса клеток (LIFT), которая позволяет составлять сложные структуры из клеток для создания искусственных тканей и органов. Отмечается, что в настоящее время специалисты работают над созданием искусственной барабанной перепонки.

Как пояснил директор Института регенеративной медицины Сеченовского университета Петр Тимашев, главное отличие устройства от разработанных ранее биопринтеров состоит в том, что оно может использовать различные готовые структуры из клеток — сфероиды или клеточные пласты, а также очень точно и быстро их перемещать.

Над созданием биопринтера российские учёные работали в течение последних нескольких лет, и в настоящее время на нем проводится широкий спектр научных исследований, ориентированных в большей степени на тканевую инженерию.

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