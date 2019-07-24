Якутск, , 12:29 — REGNUM

Магистранты и аспиранты Института математики и информатики Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) ведут исследования в области многомасштабного математического моделирования и многомасштабного метода конечных элементов, сообщает 24 июля пресс-служба вуза.

Отмечается, что развитие направления стало возможным благодаря победе в конкурсе мегагрантов правительства России 2016 года. Научный проект подготовлен директором Института научных вычислений Техасского университета (Texas A&M University) Ялчином Эфендиевым при участии сотрудников СВФУ.

«В составе лаборатории работают пятеро магистрантов, восемь аспирантов, 11 молодых кандидатов наук. Для научного руководства, помимо Ялчина Эфендиева, привлечены профессора ведущих научных математических центров мира из США, Гонконга, Германии и Москвы», — сообщил заведующий научно-исследовательской кафедрой «Вычислительные технологии» ИМИ Василий Васильев.

Он добавил, что в рамках реализации проекта молодые учёные работают над машинным обучением и нейронными сетями, численными методами решения обратных задач, актуальными задачами медицинских наук. Кроме того, в стенах лаборатории и кафедры проводятся и прикладные исследования по современным методам численного моделирования актуальных задач социально-экономического развития Арктики и северных регионов страны.

Также студенты и аспиранты отправляются на стажировки в Сеульский национальный университет, Китайский университет Гонконга, универститет Сян-Тань (КНР). В свою очередь в СВФУ приезжают профессора с мировым именем читать пленарные доклады на конференциях и семинарах лаборатории, они работают с молодыми учеными и аспирантами, пишут совместные статьи в высокорейтинговые математические журналы.