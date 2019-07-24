Осло, , 10:28 — REGNUM

На глубине 800 метров в районе Лофотенских островов в Норвежском море обнаружено просачивание пресной воды из морского дна. Такое открытие сделали ученые из геологической службы Норвегии. Об этом сообщает информационное агентство NRK.

На глубине 800 метров севернее Лофотенских островов проводились исследования выбросов метана. Но в ходе экспедиции были обнаружены подводные карманы с пресной водой. По словам геологов, причиной этого феномена стало ледниковое отложение во время ледникового периода 20 000 лет назад. Полученные данные свидетельствуют о том, что в Норвегии может быть несколько больших карманов или водоносных горизонтов с пресной водой, спрятанных под донными отложениями на морском дне.