Москва, , 08:10 — REGNUM

Восьмимесячный эксперимент SIRIUS-20, в рамках которого будет имитироваться полёт в дальний космос, стартует в третьем квартале 2020 года, сообщила пресс-служба Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук.

В июле Москву посетили представители Human Research Program (HRP) NASA, Европейского космического агентства (ESA) и Германского космического агентства (DLR). Они подтвердили готовность участвовать в эксперименте и совместно с российскими специалистами определили параметры сотрудничества.

В частности, представители космических агентств обсудили проект возможного сценария, план подготовки участников эксперимента, а также требования к ним.

Программа международного проекта SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station) реализуется совместно ИМБП и NASA HRP во взаимодействии с крупнейшими космическими агентствами и предприятиями космической отрасли. Он включает серию изоляционных экспериментов продолжительностью 17 суток, четырёх, восьми и двенадцати месяцев в течение пяти лет.

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