23 июля 2019 | Время чтения 2 мин

Последние защитники грузинской государственности, оборонявшие Батум, оказались между Красной и турецкой армиями. Интересно, кто-нибудь из них вспомнил тогда о произошедшей двумя годами ранее Шамхорской резне, когда по инициативе грузинских политиков и при поддержке мусульманских лидеров были вырезаны сотни русских солдат, отступивших с Кавказского фронта, который только что сам защищал от резни Закавказье

Андрей Мартынов, , 21:05 — REGNUM





Вадим Муханов. Кавказ в переломную эпоху (1917–1921 гг.). М., 2019

Вадим Муханов. Кавказ в переломную эпоху (1917−1921 гг.). М., 2019

Распад Российской империи привел к постепенной советизации практически всех ее окраин. В ряде случаев (Польша, Прибалтика) ей предшествовала власть национальных правительств и относительно долгий период независимости. Напротив, над другими регионами (Украина, Белоруссия) Красная армия довольно быстро установила свой контроль, врываясь на плечах отступавших белогвардейцев.

Историк Вадим Муханов (МГИМО) реконструирует военно-политические процессы, происходившие на юге империи, завершившиеся воцарением большевиков в Закавказье.

Книга, основанная на долгой работе автора в архивах (РГАСПИ, РГВИА), состоит из двух очерков и связанных с ними обширных документальных приложений.

Первый очерк «Кавказ в революционную пору. К истории Закавказья в 1917-м — первой половине 1918 г.» ранее уже выходил отдельным изданием, о котором мы писали, поэтому ограничимся кратким его изложением. «Кавказ» включает в себя рассказ о политике Временного правительства в регионе, борьбе местных национальных элит и их реакции на большевистский переворот. В отличие от центральных районов страны, ситуация в Закавказье усугублялась близостью линии фронта и к внутренним политическим процессам добавлялся германо-турецкий фактор, предопределивший конец Закавказской федерации в составе России, на месте которой появились независимые Азербайджанская, Армянская и Грузинская республики.

Второй очерк, «Красная армия от Баку до Батума. К истории советизации Закавказья 1920−1921 гг.» (Муханов называет его хроникой) описывает процесс крушения местных национальных режимов. Исследователь отмечает, что, как и в случае с Закавказской федерацией, важную роль здесь сыграла Турция. И Москва, и кавказские элиты (главным образом меньшевистской Грузии) стремились использовать Анкару в своих целях. Геополитические интересы Турции и устремления коммунистов (несмотря на ряд нестыковок), в конечном счете, совпали. Думается, на решение данного вопроса в пользу большевиков повлияла финансовая и военная помощь правительству Ататюрка, которое вело в это время войну с Грецией. В книге приводятся данные, что всего в течение 1921 г. в распоряжение турецкого правительства было послано 6,5 млн рублей золотом, 33 275 винтовок, 57 986 тыс. патронов, 327 пулеметов, 54 артиллерийских орудия, 129 479 снарядов, 20 тыс. противогазов и большое количество другого военного снаряжения. 3 октября 1921 г. турецкому военному командованию в Трабзоне были переданы эскадренные миноносцы «Живой» и «Жуткий».

В итоге последние защитники грузинской государственности, оборонявшие Батум, оказались между Красной и турецкой армиями. Интересно, кто-нибудь из них вспомнил тогда о произошедшей двумя годами ранее Шамхорской резне, когда по инициативе грузинских политиков во главе с Ноем Жордания и при поддержке ряда мусульманских лидеров были вырезаны сотни русских солдат, отступивших с Кавказского фронта, который только что сам защищал от резни Закавказье.

Увы, плата за преступление нередко бывает не менее жестокой, чем первоначальное злодеяние.

Полностью текст книги Вадима Муханова общедоступен здесь.

Читайте ранее в этом сюжете: Закавказье без Российской империи — Закавказье войны