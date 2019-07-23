о. Белый, , 17:53 — REGNUM

На Ямале продолжаются исследования жизни белых медведей на побережье Карского моря — на островах Белый и Вилькицкого. На животных надели ошейники со спутниковыми передатчиками. Научная работа ведётся на земле и с воздуха, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы ЯНАО.

В 2019 году исследования направлены на сезонные оценки распределения и численности белого медведя на островах в безлёдный период, а также на изучение современного состояния популяции в условиях изменения климата на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Проект осуществляется Институтом проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН), Российским центром освоения Арктики и компанией «НК «Роснефть».

На острове Белый учёные встретили самку с двумя медвежатами, на острове Вилькицкого — одиночную самку. Медведицы были обездвижены с вертолёта с использованием дистанционного инъектора, чтобы в спокойной обстановке определить линейные размеры тела, возраст и вес животных.

Состояние обоих медведиц оценивается высшим баллом по шкале упитанности. Состояние медвежат также хорошее. Были взяты пробы крови и шерсти для дальнейшего изучения. Анализы позволят определить содержание в организме животных тяжёлых металлов и других загрязнителей, оценить состояние их здоровья.

На самок были установлены ошейники со спутниковыми передатчиками системы Argos российского производства. С их помощью отслеживаются перемещения животных практически в реальном времени.