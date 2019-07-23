Чэнду, Китай, , 16:51 — REGNUM

Китайские и итальянские археологи подписали соглашения о совместном исследовании кластера древних руин возрастом более 2 тыс. лет в китайском городе Чэнду в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 23 июля агентство Синьхуа.

Соглашение было подписано Сычуаньским бюро культурных реликвий и Национальным археологическим музеем Неаполя в Италии.

Руины, известные как историческое место Ворота Дунхуа, впервые были обнаружены в 2013 году. Они состоят из трех частей — жилая зона, впервые населенная людьми более 2 тыс. лет назад, исторические бассейн и сад, а также императорский дворец династии Мин (1384−1644).

После исследования руин археологи из двух стран высоко оценили их историческую ценность и выразили надежду, что их можно будет превратить в новую культурную достопримечательность Чэнду.

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