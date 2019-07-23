Уси, Китай, , 16:37 — REGNUM

Руины древних построек, относящихся к временам династий Шан и Чжоу (1600 — 256 до н.э.) были найдены в городе Уси провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает 23 июля агентство Синьхуа.

Местечко раскопок Мэйли имеет площадь 60 тыс. кв. метров. Оно расположено вдоль реки Бодухэ близ города Уси, сообщил археолог Ли Юнцзюнь, ответственный за находку.

Археологи провели раскопки на месте, которые начались в еще в сентябре 2018 года. Всего 200 руин было найдено на месте, включая зольники и зольные траншеи, колодцы и строительные площадки.

Кроме того, на месте было найдено множество изделий из глины, полимерной глины, песчаной глины и протофарфора.

«К настоящему моменту мы восстановили более 100 изделий из глины. Методом углеродного анализа нам удалось выяснить, что изделия относятся ко временам династии Шан (1600 — 1046 до н.э.) и Восточная Чжоу (770 — 256 до н.э.).

Находка стала первой в своем роде по значимости за долгое время в Уси. Как отмечают эксперты, она несет важные сведения для развития археологии и лучшего изучения местной культуры У.

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