Северск, Томская область, , 14:43 — REGNUM

Подтверждение мирового уровня развития российских технологий в области атомной энергетики требует увеличения количества научных публикаций в журналах с мировыми рейтингами, заявил специальный представитель по международным и научно-техническим проектам госкорпорации «Росатом» Вячеслав Першуков по итогам совещания на Сибирском химическом комбинате (СХК). Об этом 23 июля сообщает пресс-служба предприятия.

Для достижения поставленной цели Росатом планирует в разы увеличить число статей по направлениям научно-технической деятельности в областях, связанных с технологиями двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом, включая проект «Прорыв». Предполагается, что статьи будут публиковаться в журналах Web of Science и Scopus.

По словам Першукова, речь идет о публикации исключительно результатов научной деятельности и достижений прикладной науки. Разглашению не подлежат ноу-хау, секреты производства передовых российских атомных технологий.

В пресс-службе комбината отметили, что по итогам 2018 года Россия находится на 11 месте по удельному весу в общем числе статей, посвящённых технологиям двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом. Всего в прошлом году в Web of Science и Scopus было опубликовано 45 статей по указанной тематике.