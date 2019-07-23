Москва, 23 июля 2019, 14:09 — REGNUM

Российские учёные из Института геохимии и аналитической химии РАН предложили провести буровые работы на обратной стороне Луны и взять пробы с глубины 15 метров для исследования. Об этом сообщает РИА Новости.

Луна
Луна
(сс) Ponciano

«Нами разрабатывается вариант буровой установки нового поколения, которая способна брать пробы грунта на глубине до 15 метров», — сказал заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Евгений Слюта.

По его словам, это позволит узнать, когда Луна стала «смотреть» на Землю только одной стороной и получила синхронное вращение вокруг своей оси с вращением вокруг Земли.

Кроме того, учёные предложили разместить на поверхности Луны сеть из автоматических станций сейсмического мониторинга.

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