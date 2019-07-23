Москва, , 14:09 — REGNUM

Российские учёные из Института геохимии и аналитической химии РАН предложили провести буровые работы на обратной стороне Луны и взять пробы с глубины 15 метров для исследования. Об этом сообщает РИА Новости.

Луна (сс) Ponciano

«Нами разрабатывается вариант буровой установки нового поколения, которая способна брать пробы грунта на глубине до 15 метров», — сказал заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Евгений Слюта.

По его словам, это позволит узнать, когда Луна стала «смотреть» на Землю только одной стороной и получила синхронное вращение вокруг своей оси с вращением вокруг Земли.

Кроме того, учёные предложили разместить на поверхности Луны сеть из автоматических станций сейсмического мониторинга.

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