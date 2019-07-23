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Первый рейс экспедиции «Плавучий университет Волжского бассейна — 2019» позволил получить материалы, необходимые для исследования состояния экосистемы устья Ветлуги и озерной части Чебоксарского водохранилища. Об этом 23 июля сообщает Росморречфлот.

В рамках экспедиции совместно с Институтом прикладной физики РАН специалисты отработали методики измерений скоростей течений на всем участке от Нижнего Новгорода до Козьмодемьянска, а также профилей дна, загрязняющих веществ и концентрации сине-зелёных водорослей. Учёные географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова взяли пробы химических и гидрологических показателей волжской воды. По их словам, особый интерес представляет влияние на параметры воды периода выраженного маловодья этого года, когда экосистема Волги претерпевает значительные изменения.

В свою очередь, исследователи из ННГУ им. Н. И. Лобачевского обновили данные, полученные в 2011 году.

«В экспедициях прошлых лет в рамках проекта мы обнаружили виды-вселенцы, которые могут конкурировать с традиционными жителями водоемов нашей области. Американская коловратка была найдена в Керженце и Кудьме, а тропический рачок — в Суре. В этом году мы взяли пробы воды на Ветлуге, детализированные результаты узнаем к зиме. Вполне может оказаться, что эти виды хорошо приспосабливаются и активно расселяются, тогда нужно будет вести за ними постоянное наблюдение», — сообщил аспирант кафедры экологии ННГУ им. Н. И. Лобачевского Дмитрий Гаврилко.

Следующий рейс экспедиции начнется 13 августа и пройдет по маршруту Нижний Новгород — Кинешма — Пучеж — Городец. В программе второго рейса значительную часть займет изучение Волги ниже Городца, в районе планируемого сезонного водохранилища Нижегородского низконапорного гидроузла, который должен решить проблему падения судоходных глубин на этом участке Единой глубоководной системы. Затем для ученых наступит пора обработки и осмысления результатов экспедиции.