Вашингтон, , 13:23 — REGNUM

Немецкая команда разработчиков разогнала капсулу системы Hyperloop до скорости 463 километра в час. Об этом сообщается на странице Hyperloop в Twitter.

Разработчики из команды TUM Hyperloop стали победителями соревнований, которые проводятся уже в четвёртый раз. Второе место заняла команда из Швейцарии (Swissloop), которой удалось разогнать капсулу до 252 километров в час.

Напомним, Hyperloop представляет собой транспортную систему, в которой капсулы перемещаются по трубам с пониженным давлением. Такую идею предложил в 2019 году Илон Маск.

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