Нью-Дели, , 22:42 — REGNUM

Индия провела успешный пуск ракеты с беспилотным аппаратом, который отправился на Луну, 22 июля передает агентство Associated Press.

Космический аппарат Chandrayaan или «лунный корабль» был выведен на орбиту и должен добраться до южного полюса Луны в сентябре. В рамках миссии Chandrayaan на поверхность Луны будет отправлен луноход для поиска воды.

Ранее успешно добраться до поверхности Луны удавалось космическим кораблям США, России и Китая. В 2008 году индийский космический аппарат совершил облет вокруг Луны, однако миссия не включала прилунения.

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