Ростов-на-Дону, , 14:37 — REGNUM

Учёные Российской академии наук и Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) отправились в Чёрное море для сбора гидробиологического материала, позволяющего оценить состояние кормовой базы планктоноядных промысловых рыб, ихтиопланктона. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба Азово-Черноморского филиала института.

Исследования будут выполнены в ходе экспедиции на научно-исследовательском судне «Профессор Водяницкий» Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН.

«Основной целью экспедиции на «Профессоре Водяницком» является получение дополнительного научного материала, обосновывающего достоверность наших прогнозов состояния запасов промысловых рыб в Азово-Черноморском бассейне», — пояснил руководитель Управления промысловых научных исследований АзНИИРХ Валерий Лужняк.

Текущая экспедиция стала второй по счёту, проведённой на «Профессоре Водяницком» в 2019 году. Первый из трех запланированных рейсов состоялся в апреле — мае текущего года. В ходе экспедиции учёные исследовали гидрохимический режим глубоководных и прибрежных районов Черного моря.

Ранее в институте сообщали о старте масштабной экспедиции на судне «Профессор Леванидов» по арктическим морям. Специалисты планируют оценить запасы минтая, сайки, крабов и крабоидов, что позволит сформировать стратегию в области управления водными биоресурсами Арктики.

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