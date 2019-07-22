Нью-Дели, , 14:02 — REGNUM

Индия успешно запустила к Луне межпланетную автоматическую станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту, прямая трансляция велась на сайте индийской организации космических исследований (ISRO).

Старт ракеты-носителя состоялся 22 июля с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индии надеются, что миссия «Чандраян-2» станет первой, которая совершит посадку на Южном полюсе Луны. Цель исследований — изучение лунной поверхности, поиск воды и минералов, замер лунных землетрясений и другое. В случае успеха Индия станет четвертой страной (наряду с СССР, США, и Китаем), отметившей свое присутствие на поверхности Луны.

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