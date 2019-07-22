Иркутск, , 12:24 — REGNUM

Более 1,5 тыс. квадратных километров акватории Байкала исследовали учёные Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) и Лимнологического института СО РАН при поддержке Института технологии Китами (Хоккайдо, Япония), сообщает 22 июля пресс-служба российского вуза.

Байкал Иван Шилов © ИА REGNUM

Целью учёных стали разработка и апробирование комплекса методик и оборудования для поиска и картирования приповерхностных скоплений гидрата метана и добычи газа из них.

Отмечается, что для проведения исследований специалисты ИРНИТУ предоставили многолучевой эхолот и профилограф — приборы, которые излучают звук и записывают искажение сигналов. Они позволяют построить трехмерную карту дна, спрогнозировать наличие залежей газогидратов и получить другие данные для фундаментальных исследований.

Газовые гидраты — молекулярные соединения воды и метана, существующие при низких температурах и высоком давлении. Японские учёные первыми в мире провели экспериментальную добычу метана из газогидратов на море в 2013 году.

После проведённых на Байкале исследований полученные данные будут обработаны и переданы лимнологам.

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