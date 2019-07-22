Екатеринбург, , 11:53 — REGNUM

Госкорпорация «Роскосмос» поддерживает создаваемый на Урале межрегиональный научно-образовательный центр (НОЦ) «Передовые промышленные технологии, новые материалы и энергетика», сообщает 22 июля пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ).

В письме, направленном в адрес полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что создание центра обеспечит реализацию необходимых для ракетно-космической отрасли инновационных проектов, в том числе в области искусственного интеллекта, автоматизированных систем «умных городов», беспилотного транспорта.

«Роскосмос поддерживает участие в проекте создания Научно-образовательного центра АО «НПО автоматики» и других организаций госкорпорации», — говорится в письме.

Инициатором создания в регионе НОЦ ране выступил Уральский федеральный университет. Центр объединит потенциалы вузов, академических институтов и предприятий Свердловской, Челябинской и Курганской областей в проведении прикладных научных исследований и осуществлении разработок мирового уровня, получении конкурентоспособных технологий и продуктов и их последующей коммерциализации. Кроме того, центр будет ориентирован на подготовку кадров для решения научно-технологических задач с целью прорывного развития по приоритетным направлениям и повышения конкурентоспособности экономик субъектов в периметре НОЦ.

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