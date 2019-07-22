Тула, , 11:49 — REGNUM

В Тульской области специалисты отделения Русского географического общества исследуют барку, предположительно, XIX века, найденную в Оке. Об этом сообщил портал Oka.fm.

«О существовании затонувшего судна рыбаки знали на протяжении около 30 лет. Раньше оно находилось полностью под водой, теперь — частично на поверхности. По предварительному осмотру, сохранилась примерно половина судна по диаметральной плоскости, включая носовую и кормовую оконечности. Тип определить сложно. Скорее всего, это барка», — рассказал председатель Тульского областного отделения РГО Олег Золотарёв.

Судно длиной 30 метров, в ширину восемь, сделано из дерево, предположительно, сосны или ели. Предполагается, что это было грузовое судно, на нем могли возить чугун, зерно или железо. Местонахождение судна специалисты пока не разглашают.