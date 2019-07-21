Потсдам, Германия, , 21:55 — REGNUM

Учёные немецкого Потсдамского института разработали модель того, как можно помешать Западному Антарктическому ледниковому щиту сползти в океан и затопить прибрежные города. Об этом 17 июля сообщает научная статья, опубликованная в журнале Science Advances.

Ученые полагают, что глобальное потепление уже вызвало настолько сильное таяние на южном полюсе, что гигантский ледяной покров в настоящее время разрушается, а это может привести к возможному глобальному повышению уровня моря, по крайней мере, на три метра за несколько столетий. Это поставит под угрозу такие города-мегаполисы как Калькутта, Шанхай, Нью-Йорк и Токио.

Для спасения Антарктической ледяной шапки, самый южный континент предлагается покрыть «искусственным снегом». Инженеры смоделировали эффект от использования 12 000 ветряных турбин для перекачивания морской воды на 1500 метров на поверхность, где она будет замерзать в «снег». Это вызовет утяжеление снежного и ледяного покрова минимум на 7400 гигатонн искусственного снега в течение 10 лет вокруг ледников острова Пайн и Туэйтс, так, чтобы снежный покров не разрушался дальше.

Напомним, таянию подвержены льды Западной Антарктики, не Восточной, которые ранее считались наиболее устойчивой к изменениям климата. Так, под данным исследования, опубликованного в 2018 году в журнале американского географического общества Geophysical Research Letters ледники Западной Антарктики с 2002 по 2016 год потеряли более 18,5 млрд тонн снега в год, что равняется повышению уровня мирового океана на 0,7 миллиметра. Если же ледники растают полностью, уровень мирового океана поднимется на 5 метров.

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