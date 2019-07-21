Чикаго, США, , 20:26 — REGNUM

Тонкие, гибкие, беспроводные системы мониторинга могут сделать медицину более предсказуемой и персонализированной. Об этом 17 июля сообщается в обзорной статье, опубликованной в журнале Nature.

Первое поколение биоинтегрированных датчиков могло отслеживать биофизические сигналы (сердечный ритм, дыхание, температура и движение). Однако, появляются всё более совершенные системы, которые могут отслеживать концентрацию веществ (глюкоза и др), определённые действия, как глотание, дыхание и речь. Собранные ими данные будут дистанционно обработаны и проанализированы компьютерами, выявляя отклонения и отслеживая ход лечения. Массово внедрённые в практику, они предотвратят эпидемии, выявят уязвимые группы населения, позволят контролировать безопасность и эффективность лекарств.

По мнению ученых, беспроводной мониторинг здоровья может революционизировать здравоохранение, поскольку там отсутствует традиционная медицинская инфраструктура.

Напомним, биоинтегрированные датчики нового поколения проходят клинические испытания в Чикаго, штат Иллинойс. На данный момент используются гибкие сенсорные системы, одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), которые собирают биофизические сигналы: концентрацию глюкозы, гормонов. Некоторые датчики вводят нить в кожу, другие анализируют пот на показатели, характеризующие состояние клеток и функций органов (электролиты), иммунной системы (цитокины) и взаимодействия лекарств (метаболиты).

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