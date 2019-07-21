Чэнду, Китай, , 15:09 — REGNUM

В китайской подземной лаборатории CJPL в провинции Сычуань начались работы по строительству нового крупного объекта для исследований в области физики. Об этом сообщает газета China Daily.

Лаборатория CJPL расположена на глубине 2400 метров, что делает её самой глубокой физической лабораторией в мире. Среди экспериментов, которые проводятся в этой лаборатории, можно выделить два проекта, связанных с тёмной материей — там расположены детекторы частиц CDEX и PandaX.

20 июля начались работы по строительству нового крупного объекта для проведения исследований в области физики элементарных частиц. Издание отмечает, что этот проект является одним из самых важных в научно-технической программе 13-й пятилетки в Китае (2016−2020 годы).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле группа физиков, работающих с подземным детектором XENON1T, уточнила период полураспада изотоп ксенона — ксенон-124 — установив, что он является самым стабильным из всех известных изотопов.

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