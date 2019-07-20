20 июля 2019 | Время чтения 1 мин

Случаи, когда авторский замысел оказывается прямо противоположным читательскому прочтению, в истории литературы не редки. Мигель де Сервантес сочинял пародию на рыцарский роман, а мы воспринимаем его, как трагедию.

Андрей Мартынов, , 23:42 — REGNUM





Полина Ермакова. Сентиментальные иконы Лоренса Стерна: «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» и визуальная культура Европы конца XVIII – середины XIX века. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2019

Полина Ермакова. Сентиментальные иконы Лоренса Стерна: «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» и визуальная культура Европы конца XVIII — середины XIX века. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2019

Случаи, когда авторский замысел оказывается прямо противоположным читательскому прочтению, в истории литературы не редки. Мигель де Сервантес сочинял пародию на рыцарский роман, а мы воспринимаем его, как трагедию. «Я не люблю» Владимира Высоцкого писалось от лица лирического героя, который, особенно в ранних вариантах текста («но если надо выстрелю в упор», «и мне не жаль распятого Христа»), мягко говоря, не соответствовал взглядам самого поэта. Последнее, впрочем, не помешало его отождествлению в глазах слушателей с бардом.

В своей книге санкт-петербургский историк литературы Полина Ермакова размышляет, насколько название знаменитой книги Лоренса Стерна (1713−1768) соответствует ее содержанию.

Ученый анализирует диалог вербального и визуального в романе, соотношение слова и изображения. Именно последнее и является причиной неудачного на наш взгляд появления слова «икона» в названии книги (от англ. icon, т. е. изображение, образ). Ермакова подчеркивает, что автор «Жизни и мнений Тристрама Шенди, джентльмена» «впервые в истории романа использовал визуальные способы развертывания сюжета».

Поэтика визуальности выявляет важный источник, повлиявший на Стерна, — стиль рококо (рокайль). Все это, согласно историку, позволяет заключить, что

«роман Стерна вводит в заблуждение наивного читателя: такой читатель, как и первые исследователи, отождествляет автора и героя, обвиняя Стерна в грехах Йорика (…) Таким образом, наряду с очевидными сентиментальными мотивами произведения при подробном анализе обнаруживается и рокайльная составляющая поэтики Стерна. Подтверждением рокайльных особенностей служат: свобода композиционной организации, эротизм, применение техники намека и эвфемизма, на сюжетном уровне — присутствие интриг и загадок, тайн, а также игровой характер взаимодействия точек зрения в романе».

Получается, в отличие от трагического у Сервантеса, что сентиментальное у Стерна все-таки, пусть и частично, было. Ну, а в случае с Высоцким и его лирическим героем можно вспомнить слова Гюстава Флобера: «мадам Бовари — это я», а потому тоже частично можно отождествить.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».