Вашингтон, , 20:34 — REGNUM

Учёные из Стэнфордского университета в Калифорнии поместили изображения в зрительную кору головного мозга мышей, воздействуя тем самым на 20 нейронов. Об этом 18 июля сообщает журнал Nature.

Для индуцирования галлюцинаций у мышей были использованы импульсы света. Подопытным грызунам показывали изображения горизонтальных или вертикальных полос и обучали животных лизать из трубки с водой каждый раз, когда они видели вертикальные полосы. Ученые контролировали мозг животных и записывали, какие нейроны запускаются, когда мыши видят вертикальные полосы.

Американские и английские ученые в открытии новой методики видят колоссальный потенциал, так она может в дальнейшем привести к созданию протезов, которые вводят сенсорную информацию прямо в мозг. Новая методика (называемая оптогенетикой) также поможет разработке устройств, которые позволят видеть людям с нарушениями зрения.

Напомним, в июне американская компания Second Sight, расположенная в Лос-Анджелесе, опубликовала данные клинических испытаний устройства, в котором электроды, имплантированные в зрительную зону коры головного мозга, восстанавливали зрение у слепых людей. Электроды стимулировали мозг в ответ на информацию, полученную из камеры, которую пациенты носили рядом с глазом человека. Это позволило пациентам различить белый квадрат на черном экране.

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