Сеул, , 20:28 — REGNUM

Ученые из Южной Кореи сконструировали VR-перчатку, которая дает возможность ощущать физический контакт с виртуальными объектами. Об этом 18 июля сообщается в научной статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Инженеры снабдили перчатку электростатическими пневматическими актуаторами, расположенными на кончиках пальцев. В отличие от предыдущих разработок, они не использовали в своем конструктивном решении дополнительные насосы.

Данная разработка уже протестирована и запущена в серийное производство. Однако, как отмечают исследователи, она нуждается в дальнейшей доработке, так как не позволяет еще достаточно точно имитировать ощущения при контакте с виртуальными объектами. Так, при в взаимодействии с виртуальным предметом датчики начинают лишь вибрировать, что трудно назвать достоверной имитацией.

Напомним, ранее, немецкая группа ученых, исследующая альтернативные методы создания тактильных ощущений от соприкосновения с виртуальными объектами, показала возможность такого рода имитации через электростимуляцию мышц.

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