Москва, , 20:11 — REGNUM

С космодрома Байконур успешно стартовала к Международной космической станции (МКС) ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13». Об этом сообщает в субботу, 20 июля, пресс-служба Роскосмоса.

«В 19:28 мск, с площадки № 1 … стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13», — говорится в сообщении.

Отмечается, что космический корабль «Союз МС-13», который доставит на орбитальную станцию экипаж МКС-60/61, на целевой орбите успешно отделился от третьей ступени носителя в 19:37 мск.

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