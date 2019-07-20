Вашингтон, , 16:07 — REGNUM

Резкий отказ от сахара может привести на начальных этапах воздержания от него к синдрому абстиненции. Об этом 19 июля сообщила врач Невадской академии питания и диетологии Саманта Куган изданию Daily Mail.

По словам диетолога, в течение первых семи дней могут наблюдаться головокружения и легкий тремор, которые после трех недель пройдут и человек почувствует прилив энергии и потрясающую работоспособность.

Куган также посоветовала, что в этот период необходимо больше употреблять продуктов, содержащих белок и клетчатку, и заниматься спортом.

Напомним, ранее английские диетологи пришли к выводу, что в борьбе с ожирением помогает употребление трех растительных, которые обладают полезными свойствами, — подсолнечное, оливковое и рапсовое.

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