Вашингтон, , 21:10 — REGNUM

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблём Dragon к Международной космической станции (МКС) отложен по меньшей мере на сутки. Об этом свидетельствуют данные портала spaceflightnow.com, отслеживающего расписания запусков.

Согласно размещённой информации, запуск ракеты-носителя, который планировалось осуществить 21 июля в 19:35 по времени Восточного побережья США (02:35 мск), перенесён на следующий день.

Ни американское аэрокосмическое агентство NASA, ни компания SpaceX пока официально не сообщали о переносе сроков запуска.

Напомним, космический грузовик Dragon должен доставить на МКС продовольствие для членов экипажа, а также оборудование и материалы для научных исследований. Запуск планируется осуществить с космодрома ны мысе Канаверал в американском штате Флорида.