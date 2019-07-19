Каир, , 08:23 — REGNUM

Позолоченный саркофаг Тутанхамона был перенесен из его гробницы в Луксоре в Большой египетский музей (GEM) для реставрационных работ, передает CNN Africa со ссылкой на объявление министерства древностей Египта .

Саркофаг реставрировали единственный раз в момент его обнаружения в 1922 году.

В воскресенье, 14 июля, саркофаг был перенесен из гробницы Тутанхамона в Долине Царей, говорится в сообщении министерства на Facebook. Он будет выставлен в музее вместе с другими сокровищами из самой гробницы.

Сотрудники реставрационной лаборатории Большого египетского музея начали работу над саркофагом.

«Саркофагу был нанесен большой ущерб, включая трещины в золотых слоях штукатурки и общие повреждения во всех золотых слоях», — говорит Эйсса Зидан, руководитель службы реставрации и транспортировки предметов старины в музее.

«Перед отправкой саркофага в музей был написан полный отчет о его состоянии с указанием всех повреждений», — добавил он.

Согласно заявлению, реставрация займет около восьми месяцев, а через две недели журналисты будут приглашены увидеть саркофаг в музее. Работа над саркофагом последовала за реставрацией самой гробницы.

Огромное число туристов посетило гробницу с 1922 года, что сказалось на ее сокровищах. В январе 2019 года завершился девятилетний проект по реставрации, который вернул гробнице ее былую славу. Большой египетский музей знаменует собой очередной этап сохранения древних сокровищ Египта, сообщает издание.