Оренбург, , 15:54 — REGNUM

Американские и оренбургские зоологи приступают к сотрудничеству в рамках программы реинтродукции лошади Пржевальского. Договор о научно-техническом сотрудничестве между ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» (Россия) и Миннесотским зоопарком (США) был подписан 16 июля по результатам визита американских специалистов в Оренбуржье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Оренбургской области.

В конце мая 2019 года сотрудники зоопарка Миннесоты Сет Степлтон и Тони Фишер, куратор программы из зоопарка Калгари Коллин Бэрд и представитель американской Службы рыб и диких животных Стив Коул посетили государственный природный заповедник «Оренбургский». В рамках официального визита специалисты из США и Канады побывали на участке «Предуральская степь», где смогли ознакомиться с объектами инфраструктуры Центра реинтродукции лошади Пржевальского, созданной специально для реализации программы по восстановлению и сохранению лошадей Пржевальского в природных условиях Оренбуржья, а также результатами работы Центра реинтродукции за последние четыре года.

По итогам интенсивной работы и переговоров стороны выявили намерение приложить совместные усилия для сохранения лошади Пржевальского и на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Более того, достигнута основная договоренность — ввоз в Россию из США на территорию заповедника «Оренбургский» группы лошадей Пржевальского для участия в программе реинтродукции данного вида и проведения совместных исследований, представляющих общие интересы в рамках программы.

Кроме того, в рамках действующего российско-американского соглашения в области охраны окружающей среды от 1994 года на 2020 год предусмотрена поездка представителей ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» в США для участия в работе по подбору животных для российского проекта по реинтродукции вида.

Напомним, в Оренбургском заповеднике уже четвёртый год живут лошади Пржевальского. Несколько групп этих диких животных были завезены на участок «Предуральская степь» в 2015—2017 годах из европейских полурезерватов во Франции и Венгрии. Адаптация новосёлов к суровому климату Оренбуржья заняла немало времени и первые жеребята появились в заповеднике только в мае 2018 года.

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