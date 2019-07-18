Брайтон, Великобритания, , 15:06 — REGNUM

Учёные из Великобритании предложили с помощью беспилотников отпугивать носорогов от мест охоты браконьеров. Об этом сообщается в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Исследователи протестировали несколько способов отпугивания носорогов. Среди них звуки сирены, запах жгучего красного перца, а также летящие на разной высоте беспилотники.

Выяснилось, что сирена и звук дрона, летящего на небольшой высоте, заставляют носорогов убегать. При этом беспилотник более эффективно управляет движением носорогов, поскольку способен преследовать животных.

Отмечается, что проблема охраны носорогов является актуальной для Южной Африки, где браконьеры убивают около тысячи носорогов в год, несмотря на то, что животные обитают на охраняемых территориях.

Читайте также: Ученые попробуют восстановить популяцию белых носорогов с помощью ЭКО